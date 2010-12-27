Стали известны итоги Кинотавра-2019

Победителем стала дебютная картина "Бык" выпускника ВГИКа Бориса Акопова.

В Сочи 16 июня на торжественной церемонии закрытия огласили итоги 30-го Кинотавра.

Главный приз достался дебютному фильму "Бык" режиссера Бориса Акопова. Операторская работа Глеба Филатова в этом же фильме признана лучшей. Самой удачной короткометражкой стала картина "Топливо" Михаила Архипова.

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России достался в этом году лентам "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, и "Керасин" Юсупа Разыкова.

"Кинотавр.Дебют" получила Анна Пармас за комедию "Давай разведемся". Эта же картина взяла награду "За лучший сценарий".

Специальный диплом им. М. Таривердиева "За музыкальное решение фильма" вручили композитору Игорю Вдовину за фильм "Мысленный волк".

Приз "За безграничную веру актеров в режиссера" достался картине "Верность" режиссера Нигины Сайфуллаевой.

Виктория Толстоганова за работу в фильме "Выше неба" забрала награду за "лучшую женскую роль" .

Кинокартина "Большая поэзия" удостоена двух наград: приз "За лучшую мужскую роль" получил Александр Кузнецов и "За лучшую режиссуру" – режиссер Павел Лунгин.

Фото: kinotavr30/instagram