Фестиваль "Чудо света" пройдет в гибридном формате

О соблюдении санитарных норм на фестивале рассказал губернатор города.

Световое шоу "Чудо света" пройдет в Петербурге в эти выходные, 7 и 8 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что шоу пройдет в сложной эпидемиологической обстановке. Из-за этого событие пройдет в гибридном формате – световое шоу можно увидеть как лично, так и онлайн.

Проведение многих ярких городских событий в это непростое время возможно только, если все петербуржцы и гости города будут соблюдать правила санитарной безопасности – сказал губернатор.

Ранее мы сообщали о том, что центральной темой программы в этом году станут морские победы России. Мультимедийные спектакли будут повторять каждые 10-15 минут с 19:00 до 21:00. Всем зрителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Вход будет осуществляться через Иоанновский мост, выход – через Кронверкский мост.

Пребывание на шоу предполагает передвижение зрителей от одной локации к другой.

Кроме того, фестиваль можно будет посмотреть онлайн. Прямые включения пройдут в официальной группе мероприятия "ВКонтакте", а также на официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru.

В связи с событием движение по четырем улицам на Петроградской стороне полностью прекратится на несколько часов.

Фото: Piter.tv