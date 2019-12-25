На Петроградке ограничат движение по четырем улицам из-за "Чуда света"

Фестиваль состоится в грядущие выходные.

В грядущие выходные, 7 и 8 ноября, в Петербурге пройдет фестиваль "Чудо света". В связи с этим, движение по четырем улицам на Петроградской стороне полностью прекратится на несколько часов, предупредили в КРТ.

С 17.00 до 22.00 в субботу и воскресенье будет недоступен проезд по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской. Маршрут останется доступен только трамваям. Также в эти часы перекроется движение по дороге на территории Александровского парка вдоль дома №3 корпус 2 по Кронверкской набережной. С 17.15 до 22.00 в оба выходных прекратится движение по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкской набережной, а с 17.30 до 22.00 – по Кронверкской набережной.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют разворотную петлю до 4 декабря.

Фото: Фестиваль "Чудо света" / "ВКонтакте"; пресс-служба КРТИ