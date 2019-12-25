На развязке КАД с Приморским шоссе перекроют разворотную петлю до 4 декабря

Работы начнутся 9 ноября.

С 9 ноября по 4 декабря на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд №1. Об этом 31 октября предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что на разворотной петле начнутся круглосуточные работы по окраске пилонов. Подрядчик – ООО "ЕвроТрансСтрой". Работы были запланированы на период с 26 октября по 20 ноября, однако городской комитет по транспорту попросил перенести их в связи с разработкой устойчивого транспортного сообщения для жителей Кронштадта с ближайшими к ним станциями метро "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня".

Объехать перекрытый участок можно по Приморскому шоссе, Тарховской улице, проспекту Красных Командиров, Большой Горской улице и затем по двум путям: по Владимирскому проспекту и по КАД в направлении ЗСД или по Приморскому шоссе, Малой Ленинградской улице, 3-й Поперечной улице, Приморскому шоссе и КАД. Кроме того, будет запрещен разворот транспорта на перекрёстке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.

Также мы писали, что в Пушкине ограничат движение по Магазейной улице в День народного единства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"