В выходные на фасаде Петропавловской крепости покажут световое шоу

Центральной темой программы станут морские победы России.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, в Петербурге состоится фестиваль "Чудо света". Красочное шоу впервые пройдет на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Центральной темой программы в этом году станут морские победы России. Мультимедийные спектакли будут повторять каждые 10-15 минут с 19:00 до 21:00. Всем зрителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Вход будет осуществляться через Иоанновский мост, выход – через Кронверкский мост.

Кроме того, фестиваль можно будет посмотреть онлайн. Прямые включения пройдут в официальной группе мероприятия "ВКонтакте", а также на официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru.

Ранее мы писали, что на Петроградке ограничат движение по четырем улицам из-за "Чуда света".

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Чудо света"