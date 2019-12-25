Фехтовальщик Андрей Соловьев умер после прыжка в колодец в Подмосковье

Соловьев был перспективным спортсменом, выступавшим в соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Многократный призер различных соревнований по фехтованию Андрей Соловьев упал в газораспределительный колодец в Раменском. Друзья вытащили спортсмена, он уже не дышал, сообщал сообщает Telegram –канал Baza.

Предварительно известно, что Соловьев проводил время с друзьями на закрытом объекте. Вместе с ними фехтовальщик открыл люк газораспределительного колодца и возник спор, чтобы он прыгнул внутрь.

Вот только в колодце была высокая концентрация метана. Поэтому, когда Соловьева вытащили оттуда, он уже не дышал. Предположительно, смерть возникла из-за отравления метаном.

В настоящее время СК России по Московской области проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о гибели воспитанника омского "Авангарда" Егора Ядыкина. Во время поездки на охоту с дедушкой в 21-летнего парня случайно выстрелило ружье.

Фото: Magnific