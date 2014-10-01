Независимому кандидату Федосееву отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Федосеев баллотируется в качестве самовыдвиженца по округу №17 (Кировский район).

Территориальная избирательная комиссия №7 отказала самовыдвиженцу Савве Федосееву в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Рабочая группа усомнилась в подписях избирателей кандидата. Об этом политик написал на своей странице ВКонтакте.

Однако Федосеев не намерен сдаваться. По его словам, он и его команда были готовы к "сопротивлению".

Это ещё не конец. Мы были готовы к сопротивлению и поэтому пойдём дальше — будем отстаивать своё право на участие в выборах в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Савва Федосеев, кандидат в депутаты в ЗакС Петербурга

На днях рабочая группа ТИКа №7 нашла 300 ошибок в подписях. По словам Федосеева, графолога смутили 9 подписей из 1195, рабочая группа в свою очередь не приняла всего лишь одну, ещё больше бракованных подписей выявили после проверки МВД. Федосееву удалось собрать 5 тысяч подписей жителей Кировского района.

Ранее мы писали, что Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Савва Федосеев