У оппозиционеров Федосеева и Мацапулиной обнаружили недостоверные подписи

Мацапулина баллотируется в качестве самовыдвиженки по округу №2 (Центральный район). Федосеев баллотируется в качестве самовыдвиженца по округу №17 (Кировский район).

В Петербурге могут не допустить к выборам в Законодательное собрание оппозиционных кандидатов Савву Федосеева и Рину Мацапулину. Об этом 10 августа Федосеев рассказал на своей странице ВКонтакте.

Рабочая группа территориальной избирательной комиссии №7 усомнилась в подписях избирателей Федосеева. Группа нашла 300 ошибок в подписях. По словам Федосеева, графолога смутили 9 подписей из 1195, рабочая группа в свою очередь не приняла всего лишь одну, ещё больше бракованных подписей выявили после проверки МВД.

Однако кандидат не намерен сдаваться. Федосеев готов бороться за место в городском парламенте.

Моя команда никогда не сдается, если есть шанс отстоять нашу работу и прийти к цели. Мы этим шансом воспользуемся. Незамедлительно. Савва Федосеев, кандидат в депутаты в ЗакС Петербурга

С подписями возникли сложности и у Рины Мацапулиной.

Проверка у независимого кандидата Рины Мацапулиной забраковала даже подпись ее начальника поля. Савва Федосеев, кандидат в депутаты в ЗакС Петербурга

Мацапулина рассказала на своей странице в Twitter, что рабочая группа обнаружила 215 недействительных подписей, ещё две подписи являются недостоверными. Кандидаты намерены отстаивать свои права на заседаниях, которые состоятся 12 августа.

Ранее стало известно, что Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Савва Федосеев