  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У оппозиционеров Федосеева и Мацапулиной обнаружили недостоверные подписи
Сегодня, 19:06
37
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

У оппозиционеров Федосеева и Мацапулиной обнаружили недостоверные подписи

0 0

Мацапулина баллотируется в качестве самовыдвиженки по округу №2 (Центральный район). Федосеев баллотируется в качестве самовыдвиженца по округу №17 (Кировский район).

В Петербурге могут не допустить к выборам в Законодательное собрание оппозиционных кандидатов Савву Федосеева и Рину Мацапулину. Об этом 10 августа Федосеев рассказал на своей странице ВКонтакте. 

Рабочая группа территориальной избирательной комиссии №7 усомнилась в подписях избирателей Федосеева. Группа нашла 300 ошибок в подписях. По словам Федосеева, графолога смутили 9 подписей из 1195, рабочая группа в свою очередь не приняла всего лишь одну, ещё больше бракованных подписей выявили после проверки МВД. 

Однако кандидат не намерен сдаваться. Федосеев готов бороться за место в городском парламенте. 

Моя команда никогда не сдается, если есть шанс отстоять нашу работу и прийти к цели. Мы этим шансом воспользуемся. Незамедлительно.

Савва Федосеев, кандидат в депутаты в ЗакС Петербурга

С подписями возникли сложности и у Рины Мацапулиной. 

Проверка у независимого кандидата Рины Мацапулиной забраковала даже подпись ее начальника поля.

Савва Федосеев, кандидат в депутаты в ЗакС Петербурга

Мацапулина рассказала на своей странице в Twitter, что рабочая группа обнаружила  215 недействительных подписей, ещё две подписи являются недостоверными. Кандидаты намерены отстаивать свои права на заседаниях, которые состоятся 12 августа. 

Ранее стало известно, что Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Савва Федосеев

Теги: выборы, закс петербурга, рина мацапулина, савва федосеев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии