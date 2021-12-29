Федор Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо"

За "Динамо" футболист уже выступал с 2006 по 2015 год.

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов перешел в "Динамо". Об этом сообщили в пресс-службе "железнодорожников".

За "Локомотив" Смолов выступал с августа 2018 года, футболист провел 95 матчей и забил 29 мячей. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в чемпионате России, в которых забил семь голов.

За "Динамо" Смолов уже выступал с 2006 по 2015 год.

Благодарим Федора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. из сообщения ФК "Локомотив"

По информации "Чемпионата" Смолов будет ежегодно получать в "Динамо" около двух миллионов евро в год. Контракт с ним заключен на 1,5 года. Соглашение может быть продлено на один сезон.

Ранее нападающий Иван Сергеев стал игроком "Зенита".

Видео: Telegram / ФК "Динамо" Москва