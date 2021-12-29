Федор Смолов успешно прошел медосмотр в "Динамо"

Предположительно, он будет выступать под номером "40".

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов успешно прошел медицинский осмотр для перехода в московское "Динамо". Об этом пишет Sport24.

Российский спортсмен присоединится к команде на сборе в Катаре, который состоится 21 января. Ожидается, что переход Смолова в "Динамо" будет официально объявлен 12 января. Предположительно, он будет выступать под номером "40".

В текущем сезоне футболист 22 раза выходил на поле в составе "Локомотива" и забил семь мячей в ворота соперников. Он играет в составе "железнодорожников" с 2018 года. Накануне "Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон РПЛ.

Ранее дубль Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Анахаймом".

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