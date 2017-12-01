Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237

Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.

В главном поединке турнира Bellator 237, который состоялся в японском городе Сайтама, встретились Федор "Последний Император" Емельяненко и Куинтон "Рэмпейдж" Джексон. Бой завершился нокаутом от россиянина уже в первом раунде.

Федор Емельяненко одержал уже 39-ю победу в своей бойцовской карьере при шести поражениях, Джексон проиграл в 14-й раз. Отечественный боец провел 27-й и последний бой в Японии, потерпев всего одно поражение в 2000-м году. Предполагается, что до завершения карьеры Емельяненко может провести еще два боя.

Ранее мы сообщали о том, что Михаил Кокляев и Александр Емельяненко могут провести новый бой по правилам ММА.

Видео: YouTube / 틈클