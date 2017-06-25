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Кокляев и Емельяненко могут провести новый бой по правилам ММА

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Поединок состоялся 29 ноября. 

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что будет готовится к реваншу против бойца Александра Емельяненко. Он хочет провести бой по правилам ММА. 

 Слышал, что Александр даст мне реванш. Начну бороться, чтобы принять от него реванш в ММА,
- сказал Кокляев в разговоре с журналистами

Поединок состоялся 29 ноября. Емельяненко нокаутировал Кокляев в первом раунде после трех минут с начала боя. Емельяненко за победу получил от Федерации бокса России один миллион рублей. Кокляев за бой заработал 500 тысяч рублей.

Видео: FightSpace

Теги: емельяненко, кокляев, мма
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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