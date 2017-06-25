Кокляев и Емельяненко могут провести новый бой по правилам ММА

Поединок состоялся 29 ноября.

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что будет готовится к реваншу против бойца Александра Емельяненко. Он хочет провести бой по правилам ММА.

Слышал, что Александр даст мне реванш. Начну бороться, чтобы принять от него реванш в ММА,

- сказал Кокляев в разговоре с журналистами

Поединок состоялся 29 ноября. Емельяненко нокаутировал Кокляев в первом раунде после трех минут с начала боя. Емельяненко за победу получил от Федерации бокса России один миллион рублей. Кокляев за бой заработал 500 тысяч рублей.

Видео: FightSpace