На Фарерских островах охотники убили более тысячи белобоких дельфинов

На островах провели традиционную охоту на дельфинов, но в этот раз убили в 40 раз больше животных.

На юго-востоке Фарерских островов ночью 12 сентября прошла традиционная охота на дельфинов. Однако стало известно, что в ходе нее было гораздо больше животных, чем обычно.



Погибли около 1500 особей. На опубликованных фото и видео можно заметить, что вода в заливе стала красной от крови животных. Участники охоты с помощью катеров за несколько часов загнали большую стаю дельфинов на мелководье и убили.

Инцидент стал крупнейшей охотой на морских млекопитающих на Фарерских островах, отметили в природоохранной организации Sea Shepherd. Ранее самым массовым убийством дельфинов считалась охота в 1940 году.

На Фарерских островах традиционно разрешен китобойный промысел, он развит там с IX века.

В конце мая на юге Франции нашли не водящегося в Средиземном море горбатого кита.

Видео: Telegram / Mash