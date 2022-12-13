Фанаты Джоковича развернули у "Арены Рода Лэйвера" флаг с изображением Владимира Путина

Полиция задержала активистов, которые решил поддержать Россию на Открытом чемпионате Австралии.

Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича развернули коло "Арены Рода Лэйвера" в австралийском городе Мельбурне национальный российский флаг с изображением президента Владимира Путина. Об этом рассказали журналисты, которые находились на Открытом чемпионате Australian Open-2023 года. Инцидент произошел после матча сербского спортсмена с Андреем Рублевым, который проиграл оппоненту. Видео снял и распространил в социальных сетях репортёр из британского издания The Guardian Тумайни Карайол.

Напомним, что организаторы Australian Open, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, запретили российскую символику на международных соревнованиях. Турнир завершится в Мельбурне 29 января. Общий призовой фонд турнира в текущем году составляет 51 миллион долларов. Действующим победителем состязания является испанский теннисист Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.

Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian open.

Фото и видео: Telegram / Mash,