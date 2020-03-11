Причины трагедии устанавливаются.

F-16 разбился в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщили журналисты из Geo News. После падения самолет загорелся. О жертвах информации на данный момент нет.

Известно, что истребитель проводил тренировочный полет в рамках подготовки ко дню Пакистана. Этот праздник будет отмечаться в государстве 23 марта. На вооружении Пакистана находятся 92 истребителя F-16 с модификациями AM/BM, A/B и C/D. Первые образцы поступили в ВВС страны еще в начале 1980-ых годов. В общей сложности страна имеет 500 истребителей.

Ранее Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 с помощью С-200.

Видео: YouTube/Capital TV