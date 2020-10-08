Карин Келлер-Зуттер ранее говорила о том, что получила "доступ к главе США".

Разговор президента Швейцарии, начальника федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер с американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом был ужасным. Соответствующее заявление сделала иностранная газета Financial Times (FT). В издании указали, что европейская страна была готова согласиться на десятипроцентные пошлины со стороны Вашингтона в обмен на намерение инвестировать в США 150 миллиардов долларов. Хотя Келлер-Зуттер еще в июле 2025 года утверждала, что нашла "доступ" к лидеру Белого дома. Авторы статьи заметили, что истинный масштаб проблем стал ясен властям в Берне лишь 31 июля. По словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, поздно вечером Карин Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с американцем. Тот говорил исключительно о торговом дефиците в торговле с Конфедерацией в размере 39 миллиардов долларов ежегодно.

Разговор не был хорошим, с самой первой минуты Трамп ясно заявил, что 10% недостаточно. Все, на чем он концентрировал свое внимание - на том, что Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер нечего было ответить. источник СМИ

В газете написали о том, что сейчас власти Швейцарии начали поиски виноватых в ситуации из-за того, что США объявили 1 августа о введении в отношении страны экспортных пошлин в размере 39 процентов.

FT: Швейцария "в шоке" от объявленных пошлин США.

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