Площадь военных заводов в европейском регионе увеличивается в три раза быстрее после начала регионального конфликта на Украине. Такими данными поделились иностранные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на сведения, полученные с космических спутников. В издании указали, что в общей сложности авторы публикации проанализировали информацию о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям. В газете отметили, что одним из предприятий, который показал наибольший рост, является завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому концерну Rheinmetall и местной оборонной компании N7 Holding.

Напомним, что в апреле 2025 года газета ABC уведомила общественность, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на собственном заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год. Такие показатели сделают Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в регионе.

Фото: pxhere.com