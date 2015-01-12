Гидеон Рахман считает, что Вашингтон может попросить ВСУ покинуть ДНР.

Принципиальная стратегия Украины и их международных сторонников в Западной Европе относительно невозможности уступки территорий нереалистична. Соответствующее заявление сделал политический обозреватель иностранной газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман. Аналитик указал, что самые убедительные аналитические сведения свидетельствуют о том, что киевский режим проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится "все более острой".

Рассматривая будущее Украины в более широком смысле, ключевые европейские правительства понимают, что спор не может сводиться исключительно к территориальному вопросу, каким бы важным он ни был. Гидеон Рахман, обозреватель

Напомним, что в западных СМИ появилась информация о том, что власти в Вашингтоне требуют от Украины территориальных уступок для мирного урегулирования регионального конфликта с Москвой. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что предложение администрации при Дональде Трампе по урегулированию предусматривает вывод украинских солдат из контролируемой Вооруженными силами Украины части ДНР в качестве первого этапа достижения мирного соглашения.

