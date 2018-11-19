FT: глава посольства США в Киеве оставит пост из-за разногласий с Трампом

Дипломат завершит карьеру из-за разочарования политикой Трампа по вопросу поддержки Украины.

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис уйдет в отставку через несколько недель из-за разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Соответствующей информацией с журналистами из британской газеты Financial Times (FT) поделились собственные источники.

Согласно сведениям от иностранного издания, Джули Дэвис продолжает по совместительству занимать пост американского посла на Кипре. Она завершит свою почти 30-летнюю профессиональную карьеру в связи с тем, что оказалась разочарована сокращением поддержки киевского режима со стороны вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Дополнительно дипломату якобы было неприятно узнать из сообщений СМИ данные о том, что бизнесмен и спонсор Республиканской партии Джон Бреслоу станет новым послом США на Кипре, так как власти из Госдепа и Белого дома заранее не предупредили ее об этом.

Напомним, что Джули Дэвис заняла должность поверенного в делах США на Украине в мае 2025 года. С 2023 года дипломат также является послом на Кипре. В апреле 2025 года Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине Бриджит Бринк. Кандидатуру Бринк на эту должность ранее выдвинул в апреле 2022 года бывший президент-демократ Джо Байден. В мае того же года кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США.

