Financial Times указал на слабость коллективного Брюсселя в отношениях с американской администрацией.

Критика Европы со стороны американского президента-республиканца Дональда Трампа вызвала шок в Европейской комиссии и разногласия в Евросоюзе, а лидер киевского режима Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте просили коллегу Урсулу фон дер Ляйен не отвечать публично на критику Белого дома, опасаясь подрыва поддержки Украины со стороны США. Соответствующими данными поделились авторы статьи в иностранной газете Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников из Евросоюза.

Атака Дональда Трампа против ЕС привела к расколу в руководстве блока и поссорила лидеров стран, угрожая парализовать ответ Европы из-за страхов, что отпор США навредит Украине... это вызвало масштабный шок в Европейской комиссии и несогласие относительно того, как отвечать... сообщение от иностранного СМИ

Предположительно, коллективный Брюссель не будет решительно отвечать на критику чо стороны вашингтонской администрации до того момента, пока будет полагать, что существует шанс вклада США в мирное урегулирование регионального кризиса на украинской территории. Западные журналисты указали своей аудитории, что ряд высокопоставленных чиновников из ЕС чрезвычайно возмущены тем, что критические высказывания Дональда Трампа в отношении европейских политических элит была принята в ЕС просто молчанием. В СМИ добавили, что такой слабый ответ сказался на том, что ряд лидеров ЕС предложил коллегам обходить Брюссель в качестве канала связи с Дональдом Трампом.

Фото: Белый дом