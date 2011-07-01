  1. Главная
FT: Киеву нужны 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования
Сегодня, 16:03
Украина, ЕК и МВФ обсуждают вопрос о том, как можно будет сократить растущий дефицит финансирования.

Киевскому режиму нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования. Соответствующее заявление сделали сотрудники иностранного издания Financial Times со ссылкой на собственные источники. Ранее новостное агентство The Bloomberg  написало о том, что Международный валютный фонд убедил национальное правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 до примерно 65 миллиардов долларов.

Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры <...> в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева, <...> в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки.

материал из Financial Times

По данным авторов публикации для FT, в четверг, 25 сентября, министр финансов на Украине Сергей Марченко проведет рабочую встречу с европейским комиссаром по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом. Они должны обсудить друг с другом пути решения этой проблемы, а также потребности страны на 2027-й и последующие годы.

