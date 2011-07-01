Киевскому режиму нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования. Соответствующее заявление сделали сотрудники иностранного издания Financial Times со ссылкой на собственные источники. Ранее новостное агентство The Bloomberg написало о том, что Международный валютный фонд убедил национальное правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 до примерно 65 миллиардов долларов.
Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры <...> в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева, <...> в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки.
материал из Financial Times
По данным авторов публикации для FT, в четверг, 25 сентября, министр финансов на Украине Сергей Марченко проведет рабочую встречу с европейским комиссаром по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом. Они должны обсудить друг с другом пути решения этой проблемы, а также потребности страны на 2027-й и последующие годы.
Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все