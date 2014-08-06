Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ

В топ-3 рейтинга остались Эстония, Латвия и Литва.

Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ. Об этом следует из данных Международного валютного фонда (МВФ).

На сайте организации опубликовали оценку ВВП на душу населения стран мира в 2025 году. Среди постсоветских республик первое место заняла Эстония с результатом 32,76 тысячи долларов. На втором месте осталась Латвия (30,84 тысячи). Тройку лидеров замкнула Литва (24,37 тысячи).

Россия опустилась по этому показателю на пятое место (14,26 тысячи). Ее обошел Казахстан, забравшийся на четвертую строчку (14,77 тысячи).

Фото: pxhere.com