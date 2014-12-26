FT: Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы

В Брюсселе нашли лазейку, с помощью которой можно обойти правило единогласного одобрения всех стран сообщества.

Евросоюз может навсегда заблокировать замороженные российские активы. Об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что в Брюсселе нашли лазейку, с помощью которой можно обойти правило, требующего единогласного одобрения со стороны всех стран сообщества. Речь идет о статье в основополагающих договорах ЕС, которые "в условиях серьезных экономических потрясений" позволят принимать подобные меры "без необходимости единогласного одобрения".

К таким "потрясениям" собираются приравнять действия России, которую западные страны обвиняют в гибридных действиях против ЕС. В связи с этим предлагается заблокировать российские активы "на неопределенный срок", пока не примут отдельное решение снять запрет.

