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ФСВТС не подтвердила производство Су-34 для Алжира
Сегодня, 12:38
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lesjasap

ФСВТС не подтвердила производство Су-34 для Алжира

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В России не назвали достоверными сведения СМИ о поставках Алжиру бомбардировщиков.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не подтвердила производство бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия самолетов Су-34) для Алжира. В ведомстве заявили, что не могут назвать достоверными сведения о том, что РФ планирует передать силам Народной демократической республики Алжир партию воздушных боевых судов.

ФСВТС РФ не подтверждает появившуюся в сети интернет информацию...Никакого производства самолетов в интересах Алжира не ведётся.

Валерий Решетников, пресс-секретарь ФСВТС России

Напомним, что ранее информация о возможных поставках самолетов российского производства Алжиру появилась в иностранных источниках. В частности, статьи были опубликованы в нидерландских медиа. Журналисты говорили о том, что первая партия экспортной модификации Су-34 находится в процессе создания и будет поставлена заказчику до конца текущего года. Уточнялось, что Алжир заказал у Москвы 20 самолетов.

В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег.

Фото: Pixabay.com

Теги: алжир, су-34, фсвтс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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