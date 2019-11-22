ФСБ: задержаны лидеры российского крыла "Хизб ут-Тахрир"*.

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти. Пойманы 9 членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами",которая запрещена в России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Ранее в Сирии задержали представителя еще одной организации террористов, который совершал противоправные действия в России.

Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность...направленную на свержение насильственным путем действующей власти прокомментировали в ведомстве

Спецслужбы обнаружили подозреваемых в Москве, Татарстане и Тюменской области. По данным оперативников, молодые люди готовили почву для создания "всемирного халифата". Двое из задержанных являются главарями группировки, еще семеро - участниками. Они формировали в России закрытые запрещенные сетевые сообщества. Основной деятельностью подозреваемых была вербовка мусульман в свои ряды. У фигурантов расследования изъяли пропагандистские материалы, средства связи и носители информации. В отношении данных лиц возбуждены уголовные дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве.

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