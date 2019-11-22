Организатор терактов ИГ* в России пойман в Сирии

Турецкие подразделения поймали Юсуфа Худа.

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России. Мужчина относится к террористической организации ИГИЛ, которая запрещена на территории России. Его считают одним из представителей высшего руководства группировки.

О поимке подозреваемого сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. Интервью министра размещено в местном издании Hurriyet.

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Многим экстремист также известен под именем Юсуфа Худа. Предположительно он может являться организатором 20 терактов, в частности, в России и Германии в 2018 году. Он самостоятельно умеет изготавливать взрывчатые устройства. Иностранец занимался созданием сети смертников и вербовал молодых людей в ряды террористов. Он также подготавливал убийства с использованиям ядов.

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