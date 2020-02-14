ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ* 25 млн рублей

Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего террористам 25 млн рублей. Деньги ушли запрещенной на территории России террористической организации ИГ. В ведомстве добавили, что раскрыта смеха и механизмы передачи средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его считают причастным в содействии террористической деятельности. За это преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент сведений о судьбе его "коллег" нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году.

Фото и видео: ФСБ

