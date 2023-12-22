ФСБ задержала в Крыму двух граждан, завербованных спецслужбами Киева для терактов

Жители региона помогали Украине совершать теракты в России.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма двух граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Подозреваемым стал местный житель Симферополя, 1984 года рождения. Оперативники считают, что мужчина по заказу киевских кураторов планировал совершение террористического акта на одном из транспортных объектов на полуострове. Ранее этот мужчина оказывал пособническую помощь диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, которая в мае прошлого года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе. У фигуранта расследования изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, а также найдена обнаружена переписка, подтверждающая его криминальные планы.

Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время фигуранты расследования сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к работе украинских спецслужб. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, статье 205 УК РФ. Злоумышленники отправлены под стражу.

В Симферополе арестовали агента спецслужб Украины за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России