В Симферополе арестовали агента спецслужб Украины за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО

ФСБ раскрыли преступную деятельность украинского гражданина.

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии (ФСВНГ, Федеральной службы войск национальной гвардии), находящихся в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связе силового ведомства страны. Оперативники отметили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей по решению Киевского районного суда. Мужчина арестован на два месяца.

Гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ. ЦОС ФСБ РФ

Иностранный агент пересылал информацию своим кураторам о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой ими боевой техники и вооружений в Главное управление разведки при украинском министерстве по обороне через мессенджеры. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ. Наказание за шпионаж предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Украинского агента, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ