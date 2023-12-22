Украинского агента, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж

Обвиняемый получил 11,5 лет колонии строгого режима.

Украинского агента, пытавшегося купить секретную деталь для зенитно-ракетного комплекса С-300, осудили за шпионаж. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Гражданин Украины был задержан в Ростове-на-Дону, когда он "пытался приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения". Он также причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Решением Ростовского областного суда обвиняемый получил 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества.

Видео: ЦОС ФСБ России