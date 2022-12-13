ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинского нацизма, готовившего теракт

Силовики рассказали, что мужчина готовил теракт в Краснодарском крае.

ФСБ России задержала жителя Геленджика 1981 года рождения, который является сторонником украинского нацизма. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей российского силового ведомства. Специалисты объяснили журналистам, что мужчина занимался подготовкой теракта на одном из объектов правоохранительных органов. Злоумышленник планировал подорвать самодельное устройство. Оперативники нашли в лесистой местности тайник с готовым к применению взрывным устройством, которое создал фигурант уголовного дела. По месту проживания мужчины найдены элементы для изготовления СВУ, инструкции по сборке бомбы, полученные из Интернета.

Предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения. ЦОС ФСБ России

В настоящее время в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу. Во Владивостоке задержали трех рецидивистов по делу о похищении человека.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России