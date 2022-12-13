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Во Владивостоке задержали трех рецидивистов по делу о похищении человека

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В МВД рассказали, что преступники вывезли жертву на машине, после чего ограбили ее квартиру.

Правоохранительные органы задержали в городе Владивостоке трех мужчин, предположительно, похитивших местную жительницу. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделали представители пресс-службы МВД по Приморскому краю. Подозреваемые заставили пострадавшую отдать им ключи от квартиры, от куда впоследствии было вынесено полтора миллиона рублей. Заявление об ограблении в полиции предоставила сама жертва. Она объяснила, что мужчины в камуфляже и масках насильно посадили ее в автомобиль, затем угрожали расправой. Когда девушка выполнила требования злоумышленников, ее заперли в машине.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 41 года, 52 и 55 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...

пресс-служба  МВД по Приморью

По факту произошедшего ведется уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 163 УК РФ за вымогательство преступной группой лиц ради получения доступа к чужому имуществу в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление составляет лишение свободы на 15 лет.

Задержаны еще трое причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году.

Фото и видео: Telegram / Полиция Приморья prim_police

Теги: владивосток, вымогательство, мвд, ограбление, похищение человека, приморский край, приморье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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