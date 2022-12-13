Задержаны еще трое причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

В СК РФ рассказали о продолжении расследования в отношении нападения на псковских десантников.

Трое подозреваемых из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, задержаны российскими правоохранительными органами. Соответствующее заявление перед журналистами сделали представители пресс-службы Следственного комитета РФ. Специалисты заметили, что оперативные мероприятия проводились при участии сил ФСБ России, ФСБ по Кабардино-Балкарии и МВД по СЗФО. Фигуранты расследования обвиняются по статьям за вооруженный мятеж, участие в преступной банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В настоящее время мужчины отправлены под стражу. В Центре общественных связей силового ведомства добавили, что операции по поимке подозреваемых осуществлялись в городах Баксан и Чегем, а также в селении Нартан.

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279, части 2 статьи 209 и статьи 317 УК РФ задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики - Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. пресс-слжба СК РФ по региону

В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения, которое произошло в горно-лесистой местности 29 февраля 2000 года. Речь идет об атаке боевиков на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Преступники напали на десант ников около села Улус-Керт Шатойского района. Жертвами трагедии стали 84 человека, еще четыре военнослужащих пострадали. Они были ранены в различной степени тяжести. До текущего момента ведется установление всех участников атаки, проверяется их причастность к другим криминальным эпизодам. К работе также привлечены силы ФСБ.

Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на псковских десантников.

Фото и видео: ФСБ России, Следственный комитет РФ