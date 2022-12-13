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Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на псковских десантников

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Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

Участник банды Басаева Махди Магомедов получил тюремный срок за нападение на псковских десантников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей ФСБ РФ.

Речь идет об инциденте, произошедшем в феврале 2000 года в окрестностях села Улус-Керт, в результате которого погибли 84 солдата. Магомедов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь военнослужащих". Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что гражданин Германии пытался незаконно попасть в Россию через финскую границу.

Видео: Следственный комитет РФ

Теги: банда басаева, нападение, обвинение, тюремный срок
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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