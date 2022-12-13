Гражданин Германии пытался незаконно попасть в Россию через финскую границу

При себе у мужчины были банковские карты и наличные.

Гражданин Германии пытался незаконно перейти финскую границу и попасть на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ФСБ в Выборгском районе Ленобласти 17 апреля задержали неизвестного, который пешком шел из Финляндии в Россию. При себе у мужчины были банковские карты и наличные. Он оказался гражданином Германии. По факту нарушения государственной границы была проинформирована финская сторона.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Мужчину поместили в следственный изолятор в Выборге.

С начала года зафиксировано 7 аналогичных случаев. В частности, сотрудниками пограничного управления задержаны 2 нарушителя из Эстонии и 5 – из Финляндии.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области