ФСБ задержала участников экстремистской группы в Ростове-на-Дону

Трех подозревают считают причастными к вандализму.

ФСБ России задержала участников экстремистской группы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Силовики уточнили, что группа подозреваемых планирована заниматься вандализмом на территории региона. Предположительно, объектом атаки мог стать ОВД. Операция по задержанию фигуранта уголовного дела проводилась совместно с полицией.

Экстремисты готовили акции прямого действия… с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности. ЦОС ФСБ

Известно, что пойманы три человека. Они доставлены в отделение полиции на допрос. Молодые люди дают признательные показания о ранее совершенных преступлениях. В отношении подозреваемых ведется дело о вандализме по мотивам политической ненависти. Один из организаторов группировки объяснил, что взгляды банды складывались под влиянием интернет-сообщества, модераторы которого находятся в Польше.

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Фото: Piter.tv