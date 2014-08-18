ФСБ задержала студента московского вуза за попытки вербовать для ИГ*

Уроженец среднеазиатской республики распространял экстремистские призывы в Интернете.

ФСБ России задержала студента московского вуза за попытки вербовать для ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Следствие считает, что юноша пытался вербовать в ряды боевиков других учащихся МИРЭА. Операция по поимке злоумышленника проводилась при участии МВД и Росгвардии в столичном общежитии вуза. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Силовики уточнили, что гражданин прибыл в страну из одной среднеазиатской республики. Он поступил на учебу в РТУ-МИРЭА, но при этом неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации, а также пропагандировал их идеологию в социальных сетях. Фигурант расследования распространял запрещенные материалы, связанные с формированием негативного отношения к традиционному варианту ислама и другими религиозным движениям. Подозреваемый призывал сторонников установить халифат в Ираке и Сирии.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России