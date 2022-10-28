ФСБ задержала сторонников украинских националистов, готовивших теракт на Ставрополье

В ОПГ участвовали четыре подозреваемых.

ФСБ России задержала сторонников украинских националистов, готовивших теракт в Ставрополье. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что под подозрение попали четыре человека. Все они пойманы.

Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона. ЦОС ФСБ

Российские силовики уточнили, что были проведены обыски на местах проживания задержанных граждан. Найден тайник, расположенный на территории редгорного района. Сотрудники ФСБ выявили огнестрельное оружие, а также готовые самодельные взрывные устройства, компоненты, необходимые для создания других бомб. Также находилась экстремистская литература и материалы-инструкции по организации массовых беспорядков.

В Пятигорске задержали сторонников ИГ (запрещенная на территории РФ ткррористическая организация), готовивших теракт в отделе полиции.

Фото и видео: ЦОС ФСБ