ФСБ задержала российского экс-банкира за растрату миллиардов рублей

Денис Пуресев обвиняется в хищении средств с использованием служебного положения.

ФСБ и МВД России задержали российского экс-банкира за растрату миллиардов рублей. Речь идет о бывшем заместителе главы правления кредитной организации "БФГ-кредит" Денисе Пуресеве. Предпринимателю предъявлено обвинение за хищение денежных средств в особо крупном размере ОПГ с использованием служебного положения.

Следственные органы полагают, что фигурант дела в 2014-2016 годах вместе с бывшими руководителями банка выдал подконтрольным компаниям невозвратные кредиты на 12 млрд рублей.Средства поступили на счета иностранных коммерческих компаний. Далее деньги использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов.

Предположительно, сообщниками Пурсевева по преступной схеме стали Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Сейчас банкиры находятся в международном розыске. В Следственном комитете заметили, что в хищении мог участвовал экс-председатель правления банка Павел Дойнов. Сейчас он находится в Чехии.

Полиция проводит оперативные мероприятия в администрации Красноярска.

Фото: Piter.tv