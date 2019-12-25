Официального подтверждения от МВД по региону не поступило.

Полиция проводит оперативные мероприятия в администрации Красноярска. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что мероприятия касаются одного из местных департаментов правительства. В пресс-службе МВД регионального главка не прокомментировали данное заявление.

Полиция проводит оперативное мероприятие в одном из департаментов мэрии эксперт

В администрации Красноярска подтвердили ТАСС сведения. Чиновники уточнили, что речь ведется о департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также о департаменте градостроительства. Местный парламентарий Елена Пензина в собственном Telegram-аккаунте отметила, что подобные мероприятия также проходят в департаменте архитектуры. Депутат добавила, что они якобы связаны с деятельностью рынка "Восточный", расположенного на правом берегу Красноярска.

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Фото: Piter.tv