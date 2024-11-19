ФСБ задержала подозреваемых в подрыве машины офицера в Севастополе

ФСБ и СК РФ рассказали о расследовании преступления в Крыму.

На территории Крыма российские силовые структуры поймали подозреваемых в убийстве высокопоставленного офицера Черноморского флота Валерия Транковского, выполненного по заданию СБУ. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ и пресс-службы Следственного комитета страны. Фигурантами уголовного дела стали двое жителей полуострова, непосредственно причастных к совершению преступления. Речь идет о 38-летней жительницы ищ Севастополя, а также 47-летнего жителя Ялты.

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Известно, что наблюдение за офицером вела местная жительница 1986 года рождения. Она установила, где живет подозреваемый, а также каким транспортным средством и маршрутами передвигается. В ФСБ уточнили, что самодельную бомбу собрал, заложил и дистанционно подорвал житель Ялты 1977 года рождения. Компоненты для детонации устройства подозреваемому через тайники передали кураторы из киевского режима. Оперативники при обыске нашли еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте. По информации от силовиков, теракт в регионе спланировал и организовал начальник пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.

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Фото и видео: Следственный комитет России