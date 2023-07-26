ФСБ выявила в Шатуре управляемую из Украины нарколабораторию

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ России пресекли на территории Московской области работу наркотической лаборатории, производившей крупные партии синтетических запрещенных веществ. Этот объект был управляем из Украины. В общей сложности оперативники изъяли на месте операции порядка 57 килограммов наркотиков. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей силового ведомства.

На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств. ЦОС ФСБ РФ

Выявлено, что в Подмосковье через интернет был организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Силовики подчеркнули, что установлены активные участники организованной преступной группировки (ОПГ). Все они являются уроженцами Украины. Эксперты смогли подтвердить системный характер их криминальной деятельности. Среди изъятого запрещенного товара было производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) с общей массой не менее 57 кг, а также четыре тонны наркосодержащей жидкости. Дополнительно силовики забрали лабораторное оборудование и химические вещества. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ за изготовление наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит максимальное наказание до пожизненного лишения свободы. В настоящее время фигуранты расследования отправлены под стражу. Ведутся оперативные мероприятия с целью установления возможных криминальных эпизодов группировки, а также определению лиц, которые также могут быть связаны с преступной деятельностью.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ