ФСБ: украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области

В результате стрельбы ВСУ никто не пострадал.

ФСБ России заявило о том, что украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области. Такое заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Речь идет о пункте "Теткино". В настоящее время огневая точка противника была ликвидирована за счет работы российских пограничных служб.

Около 09:40 по московскому времени со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска "Теткино" пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. ЦОС ФСБ

Напомним, что данный пограничный пункт стал вторым по счету, который подвергся обстрелу со стороны Украины. Ранее 21 февраля с территории Украины был выпущен боевой снаряд, который полностью разрушил место несения службы пограничных нарядов УФСБ России по Ростовской области. Центр находился на удалении в 150 метрах от государственной границы.

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Фото: Piter.tv

