Семеро жителей города хотели создать преступную ячейку.

Российские силовые структуры поймали семерых жителей Москвы - сторонников украинской организации "Русский добровольческий корпус"*. Операция проводилась при поддержке СОБРа Росгвардии.Мужчины планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций в регионе. Личности фигурантов расследования не раскрываются. Оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых. Там были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей,аэрозольный пистолет, перцовые баллоны, средства связи и националистические флаги. В мобильных устройствах содержалась переписка с главарями запрещенной организации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев. ЦОС ФСБ РФ

* - Русский добровольческий корпус" или РДК - организация, которая признана на территории России террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена.

В Крыму задержали члена запрещённого нацбатальона.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России