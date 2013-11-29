ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях

Сейчас трое злоумышленников находятся под стражей.

Российские силовые структуры предотвратили деятельность трех пособников украинских спецслужб на территории Донецкой народной республики, а также Ярославской и Липецкой областях. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В ведомстве указали, что злоумышленники были завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров. Подозреваемые пытались склонить россиян к террору в стране, а также передавали сведения киевскому режиму. Сейчас фигуранты расследования отправлены под стражу по статьям о подготовке теракта, вовлечении в террористическую деятельность, государственной измене.

Известно, что в городе Харцызске силовиками пойман гражданин России, причастный к подготовке убийства военнослужащего, а также передаче Киеву сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил страны, вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на железнодорожном объекте. Также 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам в колонии строго режима пособника украинских спецслужб, задержанного в 2024 году в Липецкой области. Мужчина причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.

Иностранцы и москвич устроили танцы у здания ФСБ в Петербурге и были задержаны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России