  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:13
161
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях

0 0

Сейчас трое злоумышленников находятся под стражей.

Российские силовые структуры предотвратили деятельность трех пособников украинских спецслужб на территории Донецкой народной республики, а также Ярославской и Липецкой областях. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В ведомстве указали, что злоумышленники были завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров. Подозреваемые пытались склонить россиян к террору в стране, а также передавали сведения киевскому режиму. Сейчас фигуранты расследования отправлены под стражу по статьям о подготовке теракта, вовлечении в террористическую деятельность, государственной измене.

Известно, что в городе Харцызске силовиками пойман гражданин России, причастный к подготовке убийства военнослужащего, а также передаче Киеву сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил страны, вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на железнодорожном объекте. Также 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам в колонии строго режима пособника украинских спецслужб, задержанного в 2024 году в Липецкой области.  Мужчина причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.

Иностранцы и москвич устроили танцы у здания ФСБ в Петербурге и были задержаны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: днр, липецкая область, регионы, фсб, ярославская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии