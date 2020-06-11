Операции прошли в Москве, Петербурге, на Дальнем Востоке.

ФСБ показала кадры спецоперации против подпольных оружейников. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей". Надзорное ведомство опубликовало кадры задержания преступников, которые занимались подпольным созданием оружия. В общей сложности пойманы 28 предполагаемых членов банды. Операция по задержанию прошла в нескольких городах, включая Москву, Петербург и регион Дальнего Востока.

На кадрах зафиксировано, как представители ФСБ врываются в помещение. Они уложили на пол одного из подозреваемых. После этого камера показывает оружейный арсенал, изъятый в рамках налета оперативников. У преступников имелись детали стволов и прикладов, пистолеты, револьвер, обрез, а также оборудование и инструменты, необходимые для изготовления оружия.

В ФСБ считают, что банда занималась восстановлением боевых свойств гражданского оружия, а также распространением боеприпасов. Из мастерских оперативники вынесли 166 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, 32 ручные гранаты, а также 25 кг взрывчатых веществ,14 детонаторов, более 8,5 тысяч патронов.

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