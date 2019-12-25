Трое подозреваемых помещены в СИЗО.

ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков. Об этом сообщили представители силового ведомства в пресс-релизе. Чиновник отметили, что партия запрещенных веществ направлялась в 12 регионов страны. Наркотики должны были незаконно реализовываться в Центральной части России, Поволжье и на юге страны.

В ФСБ отметили, что в рамках специальной операции силовики ликвидировали сеть каналов распространения синтетических веществ. Задержаны трое курьеров в Московской и Ярославской областях. Они направлялись из Ленобласти. Все подозреваемые являются гражданами РФ. В настоящее время они находятся в СИЗО.

В тайниках их транспортных средств (автомобилей) изъято не менее 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток пресс-релиз ФСБ

В ведомстве уточнили, что наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях, а также на Кубани, в Тамбовской, Саратовской, Ростовской и Нижегородской областях.

Обвинение запросило шесть лет для журналистки из Пскова по делу об оправдании терроризма.