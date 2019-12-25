Обвинение запросило шесть лет для журналистки из Пскова по делу об оправдании терроризма

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет "Псковская губерния".
Прокурор запросил сроки во время прений во 2-м Западном окружном военном суде.
Также обвинение требует назначить дополнительное наказание и запретить Прокопьевой заниматься журналистикой в течение четырёх лет.
Отметим, что уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой возбудили после публикации её колонки на радио "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года. В материале речь шла о теракте в архангельском здании ФСБ. Прокопьева высказала суждение о том, что государство само делает всё для того, чтобы граждане начинали бороться против него.
По статье 205.2 Уголовного кодекса ей может грозить наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.
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