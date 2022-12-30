ФСБ России задержала на Кавказе украинского мигранта, планировавшего теракт по заданию СБУ

Силовики поймали иностранца, готовившего теракт.

ФСБ России опубликовала видео задержания украинского мигранта на Северном Кавказе. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Специалисты пояснили, то иностранец планировал совершить на территории страны теракт по заказу киевских спецслужб. При этом конкретный регион силовики не назвали. В ходе допроса мужчина признался оперативникам, что выступает против проведения специальной военной операции. В опубликованных в социальных сетях видео показано, как подозреваемого скручивают на заснеженном тротуаре. Он ответил, что все расскажет о том, чем он занимается.

Работал на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО. задержанный из Украины

Предположительно, задержание проходило в Ставрополе рядом с салоном красоты.

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Фото и видео: ФСБ России, Telegram / РИА Новости