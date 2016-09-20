ФСБ: в Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ

Мужчине грозит от 10 д о20 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о местах дислокации, численном составе и маршрутах передвижения Вооруженных сил России, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам представители Центра общественных связей силовой структуры. Известно, что полученные сведения сотрудники Службы безопасности Украины в дальнейшем использовали для нанесения артиллерийских ударов и огневой корректировки, совершения ракетно-бомбовых ударов по военным. Данные агент передавал руководству через приложение WhatsApp

В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. ЦОС ФСБ РФ

В отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (за шпионаж). Мужчине грозит заключение на срок от 10 до 20 лет.

Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости